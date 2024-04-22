Bild: В Германии срывают поставки в Украину бронемашин MRAP

Германия планировала поставить в Украину до 400 тяжелых бронированных транспортных машин MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), но из-за логистических проблем это количество постепенно пересматривают в сторону уменьшения, и фактические поставки так и не начались.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на публикацию Bild

Детали: Контракт на поставку бронемашин MRAP стоимостью 315 млн евро заключили правительство Украины и компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG). Финансирует контракт немецкое правительство. По данным Bild, сначала предполагалась поставка до 400 единиц техники.

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Видання посилається на секретний документ Міноборони ФРН від вересня 2023 року, згідно з яким FFG мала поставляти партії по 20 машин із січня по жовтень 2024 року. Але цього так і не сталось, що Bild підтвердив представник відомства. Тепер перші поставки перенесли на червень.

Причиною затримки видання називає той факт, що FFG не виробляє основні компоненти MRAP самостійно, а постачає зі США. Міністерство оборони Німеччини стверджує, що до затримок доклались "обмежувальні експортні ліцензії зі США до Німеччини".

До того ж, за даними Bild, контракт із FFG передбачає переобладнання транспортних засобів цивільного типу BATT UMG, і компанія ще не отримала необхідних сертифікатів протимінного захисту, обов’язкових для передання техніки Україні.

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Джерело Bild у німецькому Міноборони стверджує, що до середини квітня не відбулось жодного успішного випробування для отримання сертифікатів. У компанії, однак, це заперечують і кажуть, що необхідні сертифікати "від відповідних випробувальних центрів є в наявності".

Нагадаємо, що США у вересні 2023 року також оголосили про передання Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу MRAP.