Зеленський про ідею Макрона щодо "олімпійського перемир’я": Для Путіна не існує авторитетів

Український лідер Володимир Зеленський сказав, що не вірить у потенційну реалізацію ідеї президента Франції Емманюеля Макрона про глобальне припинення вогню на період Олімпійських ігор у війні РФ проти України, тому що агресор ніколи не дотримується обіцянок.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю відомому французькому журналісту автору блога HugoDecrypte, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Я в це не вірю з Росією. Не в цей формат – перемир’я в цілому, а в будь-який формат перемир’я з Росією. Емманюель це знає, і він сам свідок цього. Ми разом були у "нормандському форматі", ми разом проходили Мінський процес. Франція, Німеччина, Україна – ми всі є живими свідками того, що замороженого конфлікту з Росією не буває".

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Деталі: Зеленський наголосив, що Росія використала б таку паузу для перегрупування й зміцнення своїх сил, щоб потім завдати нового удару, та навів як приклад місяці після "нормандських" перемовин, коли фактичного припинення вогню не було і снайпери постійно продовжували полювання на українських військових уздовж лінії зіткнення.

"Для Путіна не існує ніякого перемир’я, ніякої Олімпіади, ніяких авторитетів", – підсумував глава держави.

Що передувало: Президент Франції Емманюель Макрон в інтерв’ю французьким ЗМІ розповів, що сподівається домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які тривають у світі, на час літніх Олімпійських ігор, та розраховує на сприяння у цьому різних партнерів, зокрема лідера Китаю.

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Також президент розповів, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена у липні, але має запасні варіанти на випадок, якщо цього вимагатиме безпекова ситуація.