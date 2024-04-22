Зеленский об идее Макрона про "олимпийское перемирие": Для Путина нет авторитетов

Украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что не верит в потенциальную реализацию идеи президента Франции Эмманюэля Макрона о глобальном прекращении огня на период Олимпийских игр в войне РФ против Украины, потому что агрессор никогда не придерживается обещаний.

Источник: Зеленский в интервью известному французскому журналисту, автору блога HugoDecrypte, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я в это не верю с Россией. Не в этот формат - перемирие в целом, а в любой формат перемирия с Россией. Эмманюэль это знает, и он сам свидетель этого. Мы вместе были в "нормандском формате", мы вместе проходили Минский процесс. Франция, Германия, Украина - мы все являемся живыми свидетелями того, что замороженного конфликта с Россией не бывает".

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Детали: Зеленский отметил, что Россия использовала бы такую паузу для перегруппировки и укрепления своих сил, чтобы потом нанести новый удар, и привел в пример месяцы после "нормандских" переговоров, когда фактического прекращения огня не было и снайперы постоянно продолжали охоту на украинских военных вдоль линии соприкосновения.

"Для Путина не существует никакого перемирия, никакой Олимпиады, никаких авторитетов", - подытожил глава государства.

Что предшествовало: Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским СМИ рассказал, что надеется договориться о прекращении огня в основных конфликтах, которые продолжаются в мире, на время летних Олимпийских игр, и рассчитывает на содействие в этом различных партнеров, в частности лидера Китая.

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Также президент рассказал, что Франция уверена в успешной церемонии открытия Олимпиады на реке Сена в июле, но у нее есть запасные варианты на случай, если этого потребует ситуация с безопасностью.