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Боррель розповів, коли перші снаряди з чеської ініціативи можуть прибути в Україну

Марія ЄмецьПонеділок, 22 квітня 2024, 18:43
Боррель розповів, коли перші снаряди з чеської ініціативи можуть прибути в Україну
ілюстративне фото: Getty Images

Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель повідомив, що перші поставки артилерійських снарядів, придбаних у рамках чеської ініціативи для України за межами Євросоюзу, можуть прибути наприкінці травня-початку червня.

Джерело: Боррель за підсумками зустрічі з міністрами закордонних справ та оборони країн-членів, у якій дистанційно брали участь також українські міністри, цитує "Європейська правда"

Пряма мова: "Багато країн приєдналися до чеської ініціативи. Перші поставки можуть бути наприкінці травня-початку червня. І багато країн висловили готовність брати участь у німецькій ініціативі задля координації і просування зусиль із посилення української ППО".

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Деталі: Боррель зазначив, що низка країн висловили готовність зробити конкретні внески за обома напрямками. 

"Ці завдання – більше ППО і більше снарядів калібру 155 мм – залишаються нашим пріоритетом", – сказав головний дипломат ЄС. 

Що передувало: В середині квітня прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

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Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 млн артилерійських снарядів.

Теми: зброяЄСдопомога Україні
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