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Боррель рассказал, когда первые снаряды из чешской инициативы могут прибыть в Украину

Мария ЕмецПонедельник, 22 апреля 2024, 18:43
Боррель рассказал, когда первые снаряды из чешской инициативы могут прибыть в Украину
иллюстративное фото: Getty Images

Главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что первые поставки артиллерийских снарядов, приобретенных в рамках чешской инициативы для Украины за пределами Евросоюза, могут прибыть в конце мая-начале июня.

Источник: Боррель по итогам встречи с министрами иностранных дел и обороны стран-членов, в которой дистанционно участвовали также украинские министры, цитирует "Европейская правда"

Прямая речь: "Многие страны присоединились к чешской инициативе. Первые поставки могут быть в конце мая-начале июня. И многие страны выразили готовность участвовать в немецкой инициативе для координации и продвижения усилий по усилению украинской ПВО".

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Детали: Боррель отметил, что ряд стран выразили готовность сделать конкретные взносы по обоим направлениям.

"Эти задачи - больше ПВО и больше снарядов калибра 155 мм - остаются нашим приоритетом", - сказал главный дипломат ЕС.

Что предшествовало: В середине апреля премьер-министр Чехии Петр Фиала говорил, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и сейчас работает над контрактированием еще 300 тысяч.

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Впоследствии он заявил, что потенциально за год для Украины таким образом можно закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.

Темы: оружиеЕСпомощь Украине
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