70-річна жінка загинула через російський обстріл Красногорівки на Донеччині
Понеділок, 22 квітня 2024, 19:07
Російські війська 22 квітня обстріляли Красногорівку на Донеччині, загинула жінка.
Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін
Пряма мова: "Росіяни обстріляли місто сьогодні вдень – убили 70-річну жінку, пошкодили 3 багатоповерхівки".
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Деталі: Також росіяни обстріляли село Максимільянівку у Мар'їнській громаді та місто Українськ. Наслідки атаки з’ясовуються.
Влада вкотре закликала місцевих евакуюватися з-під обстрілів на Донеччині.