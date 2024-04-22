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70-річна жінка загинула через російський обстріл Красногорівки на Донеччині

Тетяна ОлійникПонеділок, 22 квітня 2024, 19:07
70-річна жінка загинула через російський обстріл Красногорівки на Донеччині
Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська 22 квітня обстріляли Красногорівку на Донеччині, загинула жінка.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін

Пряма мова: "Росіяни обстріляли місто сьогодні вдень – убили 70-річну жінку, пошкодили 3 багатоповерхівки".

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Деталі: Також росіяни обстріляли село Максимільянівку у Мар'їнській громаді та місто Українськ. Наслідки атаки з’ясовуються.

Влада вкотре закликала місцевих евакуюватися з-під обстрілів на Донеччині.

Теми: Донецька областьобстрілжертвивійна
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