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70-летняя женщина погибла из-за российских обстрелов Красногоровки в Донецкой области

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 апреля 2024, 19:07
70-летняя женщина погибла из-за российских обстрелов Красногоровки в Донецкой области
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска 22 апреля обстреляли Красногоровку в Донецкой области, погибла женщина.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Россияне обстреляли город сегодня днем – убили 70-летнюю женщину, повредили 3 многоэтажки".

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Детали: Также россияне обстреляли село Максимилиановку в Марьинском обществе и город Украин. Последствия атаки выясняются.

Власти еще раз призвали местных эвакуироваться из-под обстрелов в Донецкой области.

Темы: Донецкая областьобстрелжертвывойна
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