70-летняя женщина погибла из-за российских обстрелов Красногоровки в Донецкой области
Понедельник, 22 апреля 2024, 19:07
Российские войска 22 апреля обстреляли Красногоровку в Донецкой области, погибла женщина.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Прямая речь: "Россияне обстреляли город сегодня днем – убили 70-летнюю женщину, повредили 3 многоэтажки".
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Детали: Также россияне обстреляли село Максимилиановку в Марьинском обществе и город Украин. Последствия атаки выясняются.
Власти еще раз призвали местных эвакуироваться из-под обстрелов в Донецкой области.