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Генштаб: Ворог 14 разів намагався атакувати на Лиманському напрямку

Тетяна ОлійникПонеділок, 22 квітня 2024, 19:25
Генштаб: Ворог 14 разів намагався атакувати на Лиманському напрямку
Ілюстративне фото - 43 окрема артилерійська бригада

За минулу добу на фронті зафіксували 62 бойових зіткнення, загалом, ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Джерело: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ 22 квітня

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу противника".

Деталі: На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 14 атак в районах Новоєгорівки, Серебрянського лісництва на Луганщині та населених пунктів Терни і Торське Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 12 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 10 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив 4 безуспішних атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області.

Теми: Генштаббойові дії
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