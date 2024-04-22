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Генштаб: Враг 14 раз пытался атаковать на Лиманском направлении

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 апреля 2024, 19:25
Иллюстративное фото - 43 отдельная артиллерийская бригада

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 62 боевых столкновения, в общем, враг нанес 4 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ 22 апреля

Дословно: В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 зенитно-ракетным комплексам и 13 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава противника".

Детали: На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 14 атак в районах Новоегоровки, Серебрянского лесничества в Луганской области и населенных пунктов Терны и Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении наши воины отразили 12 атак в районах населенных пунктов Золотаровка, Спорное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении наши защитники отбили 10 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

В Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Урожайное Донецкой области, где враг 12 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток совершил 4 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Темы: Генштаббоевые действия
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