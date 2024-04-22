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У Держдепі запевняють, що нова допомога Україні буде "дуже скоро"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонеділок, 22 квітня 2024, 19:33
У Держдепі запевняють, що нова допомога Україні буде дуже скоро
Джеймс О’Браєн з Андрієм Єрмаком. фото ОП

Помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Джеймс О’Браєн стверджує, що новий пакет американської військової допомоги Україна отримає "дуже скоро" після завершення його схвалення в Конгресі.

Джерело: О’Браєн на зустрічі з українськими журналістами у понеділок у Києві, передає кореспондент "Європейської правди"

Деталі: За словами помічника Блінкена, нова військова допомога від США буде в Україні "дуже скоро, щойно Сенат закінчить свою роботу" і президент Джо Байден підпише відповідний закон.

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Посадовець Держдепу відмовився уточнювати, що саме може бути в цьому пакеті, але наголосив, що йдеться про "суттєву допомогу, яка потрібна Україні на полі бою для досягнення успіху".

Пряма мова: "У законопроєкті є пункти про посилення протиповітряної оборони. Йдеться не лише про Patriot. Йдеться також про системи, які вражають безпілотники, повільні ракети та інші засоби, якими Росія намагається атакувати. Отже, будуть засоби, які допоможуть у цьому".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували  311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.
  • Проєкт обіцяли передати на розгляд Сенату як зміни до сенатського законопроєкту про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета в Сенаті.
  • Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУДивіться також відеопояснення  з деталями нового проєкту з допомогою Україні.

Теми: допомога УкраїніСША
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