Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Госдепе уверяют, что новая помощь Украине будет "очень скоро"

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 22 апреля 2024, 19:33
В Госдепе уверяют, что новая помощь Украине будет очень скоро
Джеймс О'Брайен с Андреем Ермаком. фото ОП

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен утверждает, что новый пакет американской военной помощи Украина получит "очень скоро" после завершения его одобрения в Конгрессе.

Источник: О'Брайен на встрече с украинскими журналистами в понедельник в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды"

Детали: По словам помощника Блинкена, новая военная помощь от США будет в Украине "очень скоро, как только Сенат закончит свою работу" и президент Джо Байден подпишет соответствующий закон.

Реклама:

Чиновник Госдепа отказался уточнять, что именно может быть в этом пакете, но отметил, что речь идет о "существенной помощи, которая нужна Украине на поле боя для достижения успеха".

Прямая речь: "В законопроекте есть пункты об усилении противовоздушной обороны. Речь идет не только о Patriot. Речь идет также о системах, которые поражают беспилотники, медленные ракеты и другие средства, которыми Россия пытается атаковать. Итак, будут средства, которые помогут в этом".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.
  • Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.
  • Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ. Смотрите также видеообъяснение с деталями нового проекта с помощью Украине.

Темы: помощь УкраинеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кабмин сохранил действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая

Киев срочно эвакуирует несколько больниц из-за угрозы ракетного удара – КГГА

ГУР сообщило об уничтожении в Москве вражеского вертолета Ка-32

фото Глава МИД Германии и генсек НАТО на секретном ужине говорили об Украине − Bild

Министра Сольского освобождили из-под стражи под залог в 76 миллионов

В четверг РФ атаковала Кривой Рог с истребителя Су-57: "дорогой игрушки", которую берегут от ПВО

Все новости...
помощь Украине
Боррель рассказал, когда первые снаряды из чешской инициативы могут прибыть в Украину
FT: На Грецию и Испанию давят из-за передачи Украине дополнительных систем ПВО
Помощь от США позволит ВСУ отдохнуть, но не переломит ситуацию на фронте − Bloomberg
Последние новости
16:50
Украина направила в Судан очередную партию гуманитарного зерна
16:45
Деколонизация Херсона: в городе завершили процесс переименования топонимов
16:44
Один из крупнейших застройщиков Китая Country Garden планирует представить план погашения долга
16:43
В Великобритании начали испытывать на людях вакцину от меланомы
16:41
Украина и Латвия будут наращивать производство дронов
16:40
Правоохранители проводят обыски в "Киевэкспертизе" - КГГА
16:39
В России массово блокируют сим-карты: в неделю отключают по 300 тысяч абонентов
16:39
футболСкандал во Франции с участием украинца: Игнатенко обвиняют в расизме
16:38
На Харьковщине российский дрон попал в гражданский автомобиль: пострадали двое волонтеров
16:28
Кабмин сохранил действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая
Все новости...
Реклама: