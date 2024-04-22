В Госдепе уверяют, что новая помощь Украине будет "очень скоро"
Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен утверждает, что новый пакет американской военной помощи Украина получит "очень скоро" после завершения его одобрения в Конгрессе.
Источник: О'Брайен на встрече с украинскими журналистами в понедельник в Киеве, передает корреспондент "Европейской правды"
Детали: По словам помощника Блинкена, новая военная помощь от США будет в Украине "очень скоро, как только Сенат закончит свою работу" и президент Джо Байден подпишет соответствующий закон.
Чиновник Госдепа отказался уточнять, что именно может быть в этом пакете, но отметил, что речь идет о "существенной помощи, которая нужна Украине на поле боя для достижения успеха".
Прямая речь: "В законопроекте есть пункты об усилении противовоздушной обороны. Речь идет не только о Patriot. Речь идет также о системах, которые поражают беспилотники, медленные ракеты и другие средства, которыми Россия пытается атаковать. Итак, будут средства, которые помогут в этом".
Предыстория:
- 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.
- Проект обещали передать на рассмотрение Сената как изменения к сенатскому законопроекту о международной помощи США HR.815, который был принят в феврале. Это должно упростить процедуру утверждения пакета в Сенате.
- Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.
О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ. Смотрите также видеообъяснение с деталями нового проекта с помощью Украине.