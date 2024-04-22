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Зеленський поговорив із Байденом по телефону про військову допомогу Україні

Валентина РоманенкоПонеділок, 22 квітня 2024, 19:53
Зеленський поговорив із Байденом по телефону про військову допомогу Україні
Зеленський і Байден. ілюстративне фото ОП

Президент США Джо Байден запевнив українського лідера Володимира Зеленського, що що в разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон про надання військової допомоги США.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Провів телефонну розмову із президентом США Джо Байденом за підсумками голосування в Палаті представників. Президент запевнив, що в разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон. Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство".

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Деталі: Зеленський каже, що також відзначив двопартійну підтримку законопроекту та особисту роль спікера Майка Джонсона і лідера меншості Хакіма Джеффріса.

Байдену президент України розповів про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів та бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя.

Пряма мова: "Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення президента, що він буде швидким та потужним і посилить наші протиповітряні, далекобійні й артилерійські спроможності.

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Також обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру".

Теми: ЗеленськийБайденСШАдопомога Україні
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