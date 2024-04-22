Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Зеленский поговорил с Байденом по телефону о военной помощи Украине

Валентина РоманенкоПонедельник, 22 апреля 2024, 19:53
Зеленский поговорил с Байденом по телефону о военной помощи Украине
Зеленский и Байден. иллюстративное фото ОП

Президент США Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что что в случае одобрения и Сенатом немедленно подпишет закон о предоставлении военной помощи США.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом по итогам голосования в Палате представителей. Президент заверил, что в случае одобрения и Сенатом немедленно подпишет закон. Я благодарен Джо Байдену за неослабевающую поддержку Украины и за настоящее глобальное лидерство".

Реклама:

Детали: Зеленский говорит, что также отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса.

Байдену президент Украины рассказал о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора. Это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни.

Прямая речь: "Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности.

ВИДЕО ДНЯ

Также обсудили подписание двустороннего соглашения по безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира".

Темы: ЗеленскийБайденСШАпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кабмин сохранил действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая

Киев срочно эвакуирует несколько больниц из-за угрозы ракетного удара – КГГА

ГУР сообщило об уничтожении в Москве вражеского вертолета Ка-32

фото Глава МИД Германии и генсек НАТО на секретном ужине говорили об Украине − Bild

Министра Сольского освобождили из-под стражи под залог в 76 миллионов

В четверг РФ атаковала Кривой Рог с истребителя Су-57: "дорогой игрушки", которую берегут от ПВО

Все новости...
Зеленский
Зеленский об идее Макрона про "олимпийское перемирие": Для Путина нет авторитетов
Зеленский объяснил, почему подписал закон о снижении призывного возраста
Зеленский после Ставки: Воинам сложно, но поступление помощи выровняет ситуацию
Последние новости
16:50
Украина направила в Судан очередную партию гуманитарного зерна
16:45
Деколонизация Херсона: в городе завершили процесс переименования топонимов
16:44
Один из крупнейших застройщиков Китая Country Garden планирует представить план погашения долга
16:43
В Великобритании начали испытывать на людях вакцину от меланомы
16:41
Украина и Латвия будут наращивать производство дронов
16:40
Правоохранители проводят обыски в "Киевэкспертизе" - КГГА
16:39
В России массово блокируют сим-карты: в неделю отключают по 300 тысяч абонентов
16:39
футболСкандал во Франции с участием украинца: Игнатенко обвиняют в расизме
16:38
На Харьковщине российский дрон попал в гражданский автомобиль: пострадали двое волонтеров
16:28
Кабмин сохранил действующий тариф на электроэнергию для населения до конца мая
Все новости...
Реклама: