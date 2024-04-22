Зеленский поговорил с Байденом по телефону о военной помощи Украине

Президент США Джо Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что что в случае одобрения и Сенатом немедленно подпишет закон о предоставлении военной помощи США.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом по итогам голосования в Палате представителей. Президент заверил, что в случае одобрения и Сенатом немедленно подпишет закон. Я благодарен Джо Байдену за неослабевающую поддержку Украины и за настоящее глобальное лидерство".

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Детали: Зеленский говорит, что также отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса.

Байдену президент Украины рассказал о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по харьковской телебашне буквально за несколько минут до разговора. Это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни.

Прямая речь: "Мы обсудили первый пакет оборонной помощи после принятия закона. Имею заверения президента, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские способности.

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Также обсудили подписание двустороннего соглашения по безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира".