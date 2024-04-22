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На Харківщині через російський обстріл загинув водій екскаватора

Тетяна ОлійникПонеділок, 22 квітня 2024, 20:28
На Харківщині через російський обстріл загинув водій екскаватора
Фото - Харківська обласна прокуратура

Російські війська орієнтовно о 17:00 22 квітня завдали удару по селу Юрченкове Чугуївського району на Харківщині, внаслідок цього загинув водій екскаватор.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Орієнтовно о 17:00 окупанти вдарили поблизу с. Юрченкове Чугуївського району. Пряме влучання зафіксовано в екскаватор, за кермом якого перебував 34-річний водій. Сталась пожежа, чоловік загинув на місці".

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Деталі: Також, за даними слідства, 22 квітня близько 12:00 окупанти обстріляли село Глушківка Курилівської територіальної громади. Пошкоджені будівлі сільськогосподарського підприємства.

Приблизно о 16:35 російські військові здійснили авіаційний обстріл села Приколотне Вільхуватської громади. Пошкодили приватні одноповерхові житлові будинки та будівлі цивільного підприємства. Гостру реакцію на стрес отримала 71-річна жінка.

 
фото - харківська обласна прокуратура
 
фото - харківська обласна прокуратура

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Теми: Харківська областьобстрілвійна
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