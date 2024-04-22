Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В Харьковской области из-за российского обстрела погиб водитель экскаватора

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 апреля 2024, 20:28
В Харьковской области из-за российского обстрела погиб водитель экскаватора
Фото - Харьковская областная прокуратура

Российские войска ориентировочно в 17:00 22 апреля нанесли удар по селу Юрченково Чугуевского района на Харьковщине, в результате погиб водитель экскаватор.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Ориентировочно в 17:00 оккупанты ударили вблизи с. Юрченко Чугуевского района. Прямое попадание зафиксировано в экскаватор, за рулем которого находился 34-летний водитель. Случился пожар, мужчина погиб на месте".

Реклама:

Детали: Также, по данным следствия, 22 апреля около 12:00 оккупанты обстреляли село Глушковка Куриловской территориальной громады. Повреждены здания сельскохозяйственного предприятия.

Приблизительно в 16:35 российские военные совершили авиационный обстрел села Приколотное Ольхуватской общины. Повредили одноэтажные частные жилые дома и здания гражданского предприятия. Острую реакцию на стресс получила 71-летняя женщина.

 
фото - Харьковская областная прокуратура
 
фото - Харьковская областная прокуратура

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Харьковская областьобстрелвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГБР расследует взрывы в Николаеве: при погрузке боеприпасов погибли бойцы ВСУ

видеоВ российском Омске горят емкости с нефтепродуктами в России

Дельцы в погонах полиции пытались подзаработать на "коллаборантах": требовали $100 тысяч

Бывший срочник корректировал огонь врага по позициям ВСУ: контрразведка задержала агента РФ

За "слив" позиций ВСУ настоятель Святогорской лавры УПЦ МП арестован без права залога

Россия ветировала проект резолюции Совбеза ООН о запрете ядерного оружия в космосе

Все новости...
Харьковская область
В течение часа РФ нанесла удары по нескольким населенным пунктам Харьковщины – ОВА
Удар по Волчанску: возросло количество погибших и раненых
Россияне обстреляли Волчанск, есть погибший
Последние новости
12:17
фотоВо фраке или с бело-голубыми глазами: как отличаются пингвины в Антарктиде
12:12
Из 120 тонн проданного янтаря из Украины легальны только где-то 40-50 - Мазепа
12:05
РФ врет, что Польша хочет аннексировать часть Украины — МИД
11:59
В Воздушных силах рассказали, чем РФ ударила по Смеле Черкасской области
11:55
В марте предприниматели получили кредитов на 4 миллиарда по госгарантиям на портфельной основе
11:45
С 2022 года в Украине начали производить на 40-50% больше РЭБов, чем раньше - эксперт
11:40
Акции Meta упали на 19% после обнародования планов увеличения инвестиций в ИИ
11:24
ГБР расследует взрывы в Николаеве: при погрузке боеприпасов погибли бойцы ВСУ
11:20
Женщина, у которой начались схватки на эвакуационном рейсе, добралась до места назначения
11:15
За последние три месяца российских дронов на фронте стало как минимум вдвое больше – источники
Все новости...
Реклама: