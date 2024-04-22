В Харьковской области из-за российского обстрела погиб водитель экскаватора

Российские войска ориентировочно в 17:00 22 апреля нанесли удар по селу Юрченково Чугуевского района на Харьковщине, в результате погиб водитель экскаватор.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Ориентировочно в 17:00 оккупанты ударили вблизи с. Юрченко Чугуевского района. Прямое попадание зафиксировано в экскаватор, за рулем которого находился 34-летний водитель. Случился пожар, мужчина погиб на месте".

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Детали: Также, по данным следствия, 22 апреля около 12:00 оккупанты обстреляли село Глушковка Куриловской территориальной громады. Повреждены здания сельскохозяйственного предприятия.

Приблизительно в 16:35 российские военные совершили авиационный обстрел села Приколотное Ольхуватской общины. Повредили одноэтажные частные жилые дома и здания гражданского предприятия. Острую реакцию на стресс получила 71-летняя женщина.

фото - Харьковская областная прокуратура

фото - Харьковская областная прокуратура