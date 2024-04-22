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Окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий, поранили волонтерку

Тетяна ОлійникПонеділок, 22 квітня 2024, 21:48
Окупанти обстріляли Куп'янськ-Вузловий, поранили волонтерку
КУП'ЯНСЬК-ВУЗЛОВИЙ, ФОТО З TELEGRAM КУП'ЯНСЬК-ВУЗЛОВИЙ УКРАЇНА

Російська армія 22 квітня обстріляла селище Куп’янськ-Вузловий на Харківщині, поранення отримала волонтерка.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 22 квітня близько 16:30 російські військовослужбовці вчергове обстріляли селище Купʼянськ-Вузловий.

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Отримала тілесні ушкодження 37-річна волонтерка".

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ".

Теми: Харківська областьобстрілволонтери
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