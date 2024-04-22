Оккупанты обстреляли Купянск-Узловой, ранили волонтерку

Российская армия 22 апреля обстреляла поселок Купянск-Узловой в Харьковской области, ранения получила волонтер.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 22 апреля около 16:30 российские военнослужащие в очередной раз обстреляли поселок Купянск-Узловой".

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Получила телесные повреждения 37-летняя волонтер.

Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями ВС РФ".