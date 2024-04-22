Politico: США вже готують Україні "більший, ніж зазвичай" пакет допомоги

Видання Politico передає, що адміністрація президента США Джо Байдена на тлі очікуваного схвалення додаткового фінансування для України в Конгресі готує "більший, ніж зазвичай", пакет військової допомоги для Києва.

Джерело: видання Politico з посиланням на кількох американських посадовців, пише "Європейська правда"

Деталі: За даними Politico, майбутній пакет військової допомоги Україні ще не сформований остаточно. Але очікується, що він буде "значно більшим", ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів, виділений у березні як надзвичайний захід.

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Джерела видання вказують, що до нового пакета увійде бронетехніка, зокрема бойові машини Bradley, військові автомобілі Humvee та бронетранспортери M113, а також "ракети", артилерія та засоби протиповітряної оборони.

Один із посадовців, який говорив із Politico, заявив, що йдеться про "великий пакет, який допоможе задовольнити потреби України на полі бою".

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.

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Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Член комітету з питань закордонних справ Палати представників США демократ Білл Кітінг під час візиту до Києва заявив, що новий пакет військової допомоги після рішення Конгресу надійде "швидше, ніж будь-хто вважає можливим".