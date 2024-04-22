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Politico: США уже готовят Украине "больше обычного" пакет помощи

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 22 апреля 2024, 22:14
Politico: США уже готовят Украине больше обычного пакет помощи
Джо Байден. Иллюстративное фото - Getty Images

Издание Politico передаёт, что администрация президента США Джо Байдена на фоне ожидаемого одобрения дополнительного финансирования для Украины в Конгрессе готовит "больше обычного" пакет военной помощи для Киева.

Источник: издание Politico со ссылкой на нескольких американских чиновников, пишет "Европейская правда"

Детали: По данным Politico, будущий пакет военной помощи Украине еще не сформирован окончательно. Но ожидается, что он будет "значительно больше", чем последний транш в размере 300 миллионов долларов, выделенный в марте как чрезвычайная мера.

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Источники издания указывают, что в новый пакет войдет бронетехника, в частности боевые машины Bradley, военные автомобили Humvee и бронетранспортеры M113, а также "ракеты", артиллерия и средства противовоздушной обороны.

Один из чиновников, который говорил с Politico, заявил, что речь идет о "большом пакете, который поможет удовлетворить потребности Украины на поле боя".

Напомним, 20 апреля Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.

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Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

Член комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Билл Китинг во время визита в Киев заявил, что новый пакет военной помощи после решения Конгресса поступит "быстрее, чем кто-либо считает возможным".

Темы: СШАпомощь Украине
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