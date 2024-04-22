Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський після розмови з Байденом: Щодо "ATACMS" крапки розставлені  

Тетяна Олійник, Олег ПавлюкПонеділок, 22 квітня 2024, 22:48
Зеленський після розмови з Байденом: Щодо ATACMS крапки розставлені  
ATACMS, ФОТО GETTY IMAGES

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився з президентом США Джо Байденом про постачання ракетних систем "ATACMS" для України.

Джерело: Зеленський у зверненні 22 квітня

Пряма мова: "Чотири пріоритети ключові – захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат – у домовленостях про "атакамси" для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!"

Реклама:

Деталі: Крім того, президент згадав удар по телевізійній вежі в Харкові 22 квітня. На тлі цього попросив в партнерів більше систем протиповітряної оборони Patriot.

Пряма мова: "Російські терористи знов вдарили по Харкову – по телевишці. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу.

Так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту – потребують "петріотів". І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Наразі невідомо, який саме тип ракет ATACMS може отримати Україна та коли це станеться.

Як відомо, США передали Києву невелику партію ATACMS дальністю 160 кілометрів у жовтні 2023 року. Після цього про аналогічні американські поставки не повідомлялось.

Вимога до адміністрації президента США передати далекобійні ATACMS передбачена новим законопроєктом про додаткове фінансування Києва, який Палата представників схвалила 20 квітня.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ. Дивіться також відеопояснення  з деталями нового проєкту з допомогою Україні.

Теми: СШАдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
70-річна жінка загинула через російський обстріл Красногорівки на Донеччині
Politico: США вже готують Україні "більший, ніж зазвичай" пакет допомоги
Росія атакувала телевежу в Харкові ракетою Х-59
Зеленський поговорив із Байденом по телефону про військову допомогу Україні
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: