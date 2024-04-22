Зеленський після розмови з Байденом: Щодо "ATACMS" крапки розставлені  

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що домовився з президентом США Джо Байденом про постачання ракетних систем "ATACMS" для України.

Джерело: Зеленський у зверненні 22 квітня

Пряма мова: "Чотири пріоритети ключові – захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат – у домовленостях про "атакамси" для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!"

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Деталі: Крім того, президент згадав удар по телевізійній вежі в Харкові 22 квітня. На тлі цього попросив в партнерів більше систем протиповітряної оборони Patriot.

Пряма мова: "Російські терористи знов вдарили по Харкову – по телевишці. Очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту і щоб спробувати обмежити Харків у звʼязку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу.

Так само як і Харків, різні міста та громади потребують захисту – потребують "петріотів". І водночас потрібно завдавати максимальних уражень усьому, що Росія використовує як базу для терору і для своєї воєнної логістики. Я вдячний усім у світі, хто готовий нам із цим допомагати, і ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей".

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Деталі: Наразі невідомо, який саме тип ракет ATACMS може отримати Україна та коли це станеться.

Як відомо, США передали Києву невелику партію ATACMS дальністю 160 кілометрів у жовтні 2023 року. Після цього про аналогічні американські поставки не повідомлялось.

Вимога до адміністрації президента США передати далекобійні ATACMS передбачена новим законопроєктом про додаткове фінансування Києва, який Палата представників схвалила 20 квітня.

Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок, 23 квітня.

Про те, що включили у законодавство щодо допомоги Україні, читайте у статті: Конгрес готує перемогу України. Як США планують змінити бюджет та правила підтримки ЗСУ. Дивіться також відеопояснення з деталями нового проєкту з допомогою Україні.