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Зеленский после разговора с Байденом: Относительно "ATACMS" точки расставлены

Татьяна Олейник, Олег ПавлюкПонедельник, 22 апреля 2024, 22:48
Зеленский после разговора с Байденом: Относительно ATACMS точки расставлены
ATACMS, ФОТО GETTY IMAGES

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с президентом США Джо Байденом о поставках ракетных систем "ATACMS" для Украины.

Источник: Зеленский в обращении 22 апреля

Прямая речь: "Четыре приоритета ключевые – защита неба, современная артиллерия, дальнобойность и чтобы пакеты американской поддержки прибыли как можно быстрее. А сегодняшний результат – в договоренностях об "атакамсе" для Украины все точки расставлены. Спасибо, господин Президент! Спасибо, Конгресс! Спасибо, Америка!"

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Детали: Кроме того, президент вспомнил удар по телевизионной башне в Харькове 22 апреля. На фоне этого попросил у партнеров больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Прямая речь: "Российские террористы снова ударили по Харькову – по телевышке. Очевидное запугивание, чтобы террор был заметен всему городу и попытаться ограничить Харьков в связи и доступе к информации. Сейчас идет работа над восстановлением сигнала.

Так же как и Харьков, разные города и общины нуждаются в защите – нуждаются в "петриотах". И в то же время нужно наносить максимальные впечатления всему, что Россия использует как базу для террора и для своей военной логистики. Я благодарен всем в мире, кто готов нам с этим помогать и мы работаем с нашими американскими партнерами ради увеличения наших возможностей".

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Детали: Пока неизвестно, какой именно тип ракет ATACMS может получить Украина и когда это произойдет.

Как известно, США передали Киеву небольшую партию ATACMS дальностью 160 километров в октябре 2023 года. После этого об аналогичных американских поставках не сообщалось.

Требование к администрации президента США передать дальнобойные ATACMS предусмотрено новым законопроектом о дополнительном финансировании Киева, который Палата представителей одобрила 20 апреля.

Лидер демократического большинства в Сенате США Чак Шумер заявил, что Сенат будет голосовать за законопроект во вторник, 23 апреля.

О том, что включили в законодательство о помощи Украине, читайте в статье: Конгресс готовит победу Украины. Как США планируют изменить бюджет и правила поддержки ВСУ. Смотрите также видеообъяснение с деталями нового проекта с помощью Украине.

Темы: СШАпомощь Украине
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