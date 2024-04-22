Окупанти вдарили по Харківському району, виникла пожежа на птахофабриці
Понеділок, 22 квітня 2024, 23:22
Російські окупанти ввечері 22 квітня завдали ракетного удару по Харківському району, є загорання на території птахофабрики.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов
Пряма мова: "О 22:37 окупанти вдарили по Харківському району. Тип ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо - є загорання на території птахофабрики.
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Деталі: Про постраждалих інформація не надходила. На місці триває огляд влучань.