Окупанти вдарили по Харківському району, виникла пожежа на птахофабриці

Російські окупанти ввечері 22 квітня завдали ракетного удару по Харківському району, є загорання на території птахофабрики.

Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов

Пряма мова: "О 22:37 окупанти вдарили по Харківському району. Тип ракет встановлюють правоохоронці. Попередньо - є загорання на території птахофабрики.

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Деталі: Про постраждалих інформація не надходила. На місці триває огляд влучань.