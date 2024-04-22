Оккупанты ударили по Харьковскому району, есть пожар на птицефабрике

Российские оккупанты вечером 22 апреля нанесли ракетный удар по Харьковскому району, есть возгорание на территории птицефабрики.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В 22:37 оккупанты ударили по Харьковскому району. Тип ракет устанавливают правоохранители. Предварительно - есть возгорание на территории птицефабрики.

Реклама:

Детали: О пострадавших информация не поступала. На месте продолжается осмотр попаданий.