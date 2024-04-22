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Оккупанты ударили по Харьковскому району, есть пожар на птицефабрике

Татьяна ОлейникПонедельник, 22 апреля 2024, 23:22
Оккупанты ударили по Харьковскому району, есть пожар на птицефабрике
Иллюстративное фото - ГСЧС

Российские оккупанты вечером 22 апреля нанесли ракетный удар по Харьковскому району, есть возгорание на территории птицефабрики.

Источник: председатель ОВА Олег Синегубов

Прямая речь: "В 22:37 оккупанты ударили по Харьковскому району. Тип ракет устанавливают правоохранители. Предварительно - есть возгорание на территории птицефабрики.

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Детали: О пострадавших информация не поступала. На месте продолжается осмотр попаданий.

Темы: Харьковская областьвойнаобстрел
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