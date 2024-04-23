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РосЗМІ: Авіація РФ скинула ракету X59 на Бєлгородську область

Олена ІвашківВівторок, 23 квітня 2024, 03:21
РосЗМІ: Авіація РФ скинула ракету X59 на Бєлгородську область
Ракета Х59, фото: Вікіпедія

У Бєлгородській області Росії біля села Красне в полі виявили ракету X59.

Джерело: ASTRA 

Деталі: За інформацією російських журналістів, ракета "нештатно" зійшла за 92 км від кордону з Україною. Її знайшли 19 квітня. Військові РФ знищили її на місці. 

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Раніше у РосЗМІ нарахували як мінімум 21 авіабомбу, що впала з російських літаків на територію РФ або окуповані території у березні та квітні.

Російська влада приховує такі випадки, а коли це не вдається, називає падіння "нештатним сходом боєприпасів".

Теми: Росіявійна
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