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РосСМИ: Авиация РФ сбросила ракету X59 на Белгородскую область

Алена ИвашкивВторник, 23 апреля 2024, 03:21
РосСМИ: Авиация РФ сбросила ракету X59 на Белгородскую область
Ракета Х59, фото: Википедия

В Белгородской области России возле села Красное в поле обнаружили ракету X59.

Источник: ASTRA 

Детали: По информации российских журналистов, ракета "нештатно" сошла в 92 км от границы с Украиной. Ее нашли 19 апреля. Военные РФ уничтожили ее на месте.

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Ранее в РосСМИ насчитали как минимум 21 авиабомбу, упавшую с российских самолетов на территорию РФ или оккупированные территории в марте и апреле.

Российские власти скрывают такие случаи, а когда это не удается, называют падение "нештатным сходом боеприпасов".

Темы: Росcиявойна
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