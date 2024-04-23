РосСМИ: Авиация РФ сбросила ракету X59 на Белгородскую область

В Белгородской области России возле села Красное в поле обнаружили ракету X59.

Источник: ASTRA

Детали: По информации российских журналистов, ракета "нештатно" сошла в 92 км от границы с Украиной. Ее нашли 19 апреля. Военные РФ уничтожили ее на месте.

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Ранее в РосСМИ насчитали как минимум 21 авиабомбу, упавшую с российских самолетов на территорию РФ или оккупированные территории в марте и апреле.

Российские власти скрывают такие случаи, а когда это не удается, называют падение "нештатным сходом боеприпасов".