Нічна атака на Одесу ''Шахедами": руйнування, пожежа, постраждало дев’ятеро людей, серед яких діти
У ніч на вівторок в Одесі через атаку російських безпілотників постраждало дев’ятеро людей, серед них четверо дітей, двоє з них - до року, рятувальниками врятовано 34 особи, щонайменше 14 квартир зазнали руйнуваннь.
Джерело: Сили оборони півдня, міська влада Одеси, ДСНС Одещини, голова Одеської ОВА Олег Кіпер
Деталі: Внаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено будинки містян, сталося займання.
Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Врятовано 34 особи, з них троє дітей.
Постраждало щонайменше 14 квартир.
Оновлено. У ранковому зведенні Сили оборони півдня повідомили, що кількість постраждалих в Одесі зросла до 9 людей з яких 4 - діти.
Також падінням збитого дрону завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що постраждали діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. "Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані середньої ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці", - зазначив він.
Четверо дітей також у стані середньої ступеня важкості - в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.