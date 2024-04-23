Нічна атака на Одесу ''Шахедами": руйнування, пожежа, постраждало дев’ятеро людей, серед яких діти

У ніч на вівторок в Одесі через атаку російських безпілотників постраждало дев’ятеро людей, серед них четверо дітей, двоє з них - до року, рятувальниками врятовано 34 особи, щонайменше 14 квартир зазнали руйнуваннь.

Джерело: Сили оборони півдня, міська влада Одеси, ДСНС Одещини, голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Деталі: Внаслідок ворожої атаки в житловому секторі Одеси пошкоджено будинки містян, сталося займання.

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Наслідки російського удару "Шахедами" в Одесі, фото: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків. Врятовано 34 особи, з них троє дітей.

Наслідки російського удару "Шахедами" в Одесі, фото: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Наслідки російського удару "Шахедами" в Одесі, фото: голова Одеської ОВА Олег Кіпер

Постраждало щонайменше 14 квартир.

Оновлено. У ранковому зведенні Сили оборони півдня повідомили, що кількість постраждалих в Одесі зросла до 9 людей з яких 4 - діти.

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Також падінням збитого дрону завдано руйнувань житловому сектору, пошкоджено крамниці та інші об'єкти інфраструктури.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що постраждали діти 12 і 9 років та двоє малюків, яким немає й року. "Троє дорослих госпіталізовано до медзакладів міста, вони в стані середньої ступеня важкості, ще двоє відмовилися від шпиталізації, отримавши всю необхідну допомогу на місці", - зазначив він.

Четверо дітей також у стані середньої ступеня важкості - в лікарні. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.