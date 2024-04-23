Ночная атака на Одессу ''Шахедами'': разрушения, пожар, пострадали девять человек, среди которых дети

В ночь на вторник в Одессе из-за атаки российских беспилотников пострадали девять человек, среди них четверо детей, двое из них - до года, спасателями спасены 34 человека, по меньшей мере 14 квартир подверглись разрушениям.

Источник: Силы обороны юга, городские власти Одессы, ГСЧС Одесчины, глава Одесской ОВА Олег Кипер

Детали: В результате вражеской атаки в жилом секторе Одессы повреждены дома горожан, произошло возгорание.

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Последствия российского удара "Шахедами" в Одессе, фото: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Экстренные службы работают над ликвидацией последствий. Спасены 34 человека, из них трое детей.

Последствия российского удара "Шахедами" в Одессе, фото: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Последствия российского удара "Шахедами" в Одессе, фото: глава Одесской ОВА Олег Кипер

Пострадало по меньшей мере 14 квартир.

Обновлено. В утренней сводке Силы обороны юга сообщили, что количество пострадавших в Одессе возросло до 9 человек, из которых 4 ребенка.

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Также падением сбитого дрона нанесены разрушения жилому сектору, повреждены магазины и другие объекты инфраструктуры.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что пострадали дети 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года. "Трое взрослых госпитализированы в медучреждения города, они в состоянии средней степени тяжести, еще двое отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте", - отметил он.

Четверо детей также в состоянии средней степени тяжести - в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.