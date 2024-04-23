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КМВА: Усі дрони, що атакували Київ, знищені

Олена ІвашківВівторок, 23 квітня 2024, 05:35
КМВА: Усі дрони, що атакували Київ, знищені
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб

У ніч на вівторок Київ з південно-західного напрямку атакували "Шахеди".  Усі ворожі цілі були знищені. В столиці немає руйнувань та потерпілих.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко 

Деталі: За інформацієї міської влади, ворожі дрони були запущені з території Курської області (РФ), пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку. 

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Сили і засоби протиповітряної оборони усі ворожі цілі знищили.

У столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих. 

Теми: КиївШахедвійна
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