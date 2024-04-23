КМВА: Усі дрони, що атакували Київ, знищені

У ніч на вівторок Київ з південно-західного напрямку атакували "Шахеди". Усі ворожі цілі були знищені. В столиці немає руйнувань та потерпілих.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Деталі: За інформацієї міської влади, ворожі дрони були запущені з території Курської області (РФ), пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку.

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Сили і засоби протиповітряної оборони усі ворожі цілі знищили.

У столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.