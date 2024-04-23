КМВА: Усі дрони, що атакували Київ, знищені
Вівторок, 23 квітня 2024, 05:35
У ніч на вівторок Київ з південно-західного напрямку атакували "Шахеди". Усі ворожі цілі були знищені. В столиці немає руйнувань та потерпілих.
Джерело: начальник КМВА Сергій Попко
Деталі: За інформацієї міської влади, ворожі дрони були запущені з території Курської області (РФ), пролетіли крізь Сумщину, Черкащину і заходили на Київ з південно-західного напрямку.
Реклама:
Сили і засоби протиповітряної оборони усі ворожі цілі знищили.
У столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.