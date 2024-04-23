КМВА: Все дроны, атаковавшие Киев, уничтожены
Вторник, 23 апреля 2024, 05:35
В ночь на вторник Киев с юго-западного направления атаковали "Шахеды". Все вражеские цели были уничтожены. В столице нет разрушений и пострадавших.
Источник: начальник КГВА Сергей Попко
Детали: По информации городских властей, вражеские дроны были запущены с территории Курской области (РФ), пролетели сквозь Сумскую, Черкасскую области и заходили на Киев с юго-западного направления.
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Силы и средства противовоздушной обороны все вражеские цели уничтожили.
В столице не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.