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Пентагон: Ми знаємо про нагальні потреби України

Олена ІвашківВівторок, 23 квітня 2024, 05:45
Пентагон: Ми знаємо про нагальні потреби України
фото: Пентагон

США та Пентагон підтримували постійний зв’язок з Україною, союзниками та партнерами і знають про нагальні потреби у зброї.

Джерело: речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, Пентагон

Деталі: Райдер зауважив, що спершу закон має бути підписаний. Він також зазначив, що США налаштовані та готові підтримати Україну додатковою допомогою у сфері безпеки.

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Представник Пентагону не надав конкретної інформації щодо термінів поставок зброї.

Теми: СШАдопомога Україні
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