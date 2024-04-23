Пентагон: Ми знаємо про нагальні потреби України
Вівторок, 23 квітня 2024, 05:45
США та Пентагон підтримували постійний зв’язок з Україною, союзниками та партнерами і знають про нагальні потреби у зброї.
Джерело: речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер, Пентагон
Деталі: Райдер зауважив, що спершу закон має бути підписаний. Він також зазначив, що США налаштовані та готові підтримати Україну додатковою допомогою у сфері безпеки.
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Представник Пентагону не надав конкретної інформації щодо термінів поставок зброї.