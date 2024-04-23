Пентагон: Мы знаем о насущных потребностях Украины

США и Пентагон поддерживали постоянную связь с Украиной, союзниками и партнерами и знают о насущных потребностях в оружии.

Источник: представитель Министерства обороны США генерал Патрик Райдер, Пентагон

Детали: Райдер отметил, что сначала закон должен быть подписан. Он также отметил, что США настроены и готовы поддержать Украину дополнительной помощью в сфере безопасности.

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Представитель Пентагона не предоставил конкретной информации о сроках поставок оружия.