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Росіяни продовжують атаки на 6 напрямках, за добу було 86 боєзіткнень − Генштаб

Ірина БалачукВівторок, 23 квітня 2024, 07:25
Росіяни продовжують атаки на 6 напрямках, за добу було 86 боєзіткнень − Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби росіяни завдали 6 ракетних та 77 авіаційних ударів, близько 100 разів били по позиціях українських військ та населених пунктах з реактивних систем залпового вогню; на фронті відбулося 86 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 23 квітня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 15 цих ударних БпЛА було знищено".

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Деталі: Авіаударів окупанти завдали по населених пунктах Золочів, Вовчанськ, Приколотне, Дергачі, Сенькове Харківської області; Білогорівка Луганської області; Сіверськ, Спірне, Іванівське, Нью-Йорк, Новокалинове, Бердичі, Олександропіль, Семенівка, Іллінка, Нетайлове, Карлівка, Водяне, Костянтинівка, Новомихайлівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Мала Токмачка Запорізької області; Новоберислав, Берислав, Червоний Маяк Херсонської області.

З артилерії росіяни обстріляли понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Лиманському напрямку росіяни провели 19 атак в районах Серебрянського лісництва і населених пунктів Надія, Новоєгорівка на Луганщині та Терни і Торське Донецької області.

ВІДЕО ДНЯ

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 18 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Керамік, Бердичі, Первомайське, Очеретине, Новокалинове, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне, Микільське, Урожайне Донецької області, де окупанти понад 20 разів намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку росіяни 3 рази атакували позиції українських захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку окупанти не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра − протягом минулої доби загарбники здійснили 7 безуспішних атак.

Водночас авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах та 16 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по 1 пункту управління, 2 засобах ППО та 1 району зосередження особового складу російських окупантів.

Теми: Донецька областьХерсонська областьвійнаГенштаб
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