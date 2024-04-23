Россияне продолжают атаки на 6 направлениях, за сутки было 86 боестолкновений − Генштаб

За прошедшие сутки россияне нанесли 6 ракетных и 77 авиационных ударов, около 100 раз били по позициям украинских войск и населенным пунктам из реактивных систем залпового огня; на фронте произошло 86 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 23 апреля в Facebook

Дословно Генштаб: "Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 16 БпЛА типа "Shahed". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 15 этих ударных БпЛА были уничтожены".

Реклама:

Детали: Авиаудары оккупанты нанесли по населенным пунктам Золочев, Волчанск, Приколотное, Дергачи, Сеньково Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Северск, Спирное, Ивановское, Нью-Йорк, Новокалиново, Бердичи, Александрополь, Семеновка, Ильинка, Нетайлово, Карловка, Водяное, Константиновка, Новомихайловка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Орехов, Малая Токмачка Запорожской области; Новоберислав, Берислав, Красный Маяк Херсонской области.

Из артиллерии россияне обстреляли более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Лиманском направлении россияне провели 19 атак в районах Серебрянского лесничества и населенных пунктов Надежда, Новоегоровка на Луганщине и Терны и Торское Донецкой области.

ВИДЕО ДНЯ

На Бахмутском направлении украинские воины отбили 16 атак в районах населенных пунктов Золотаревка, Спирное, Выемка, Часов Яр, Ивановское, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники отбили 18 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Керамик, Бердичи, Первомайское, Очеретино, Новокалиново, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Никольское, Урожайное Донецкой области, где оккупанты более 20 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

На Ореховском направлении россияне 3 раза атаковали позиции украинских защитников в районе Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра − за прошедшие сутки захватчики совершили 7 безуспешных атак.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 2 зенитно-ракетным комплексам и 16 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделения ракетных войск нанесли поражение по 1 пункту управления, 2 средствам ПВО и 1 району сосредоточения личного состава российских оккупантов.