ЗСУ за добу знешкодили 800 окупантів та знищили 29 артсистем
Вівторок, 23 квітня 2024, 08:01
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знищили та поранили 800 окупантів, спалили 5 танків та 12 ББМ ворога.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 461 060 (+800) осіб,
- танків − 7 241 (+5) од,
- бойових броньованих машин − 13 916 (+12) од,
- артилерійських систем − 11 765 (+29) од,
- РСЗВ − 1 046 (+0) од,
- засобів ППО − 769 (+1) од,
- літаків − 348 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 407 (+23),
- крилатих ракет − 2 117 (+0) од,
- кораблів/катерів − 26 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 15 845 (+33) од,
- спеціальної техніки − 1 936 (+2) од.
Дані уточнюються.