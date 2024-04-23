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ЗСУ за добу знешкодили 800 окупантів та знищили 29 артсистем

Ірина БалачукВівторок, 23 квітня 2024, 08:01
ЗСУ за добу знешкодили 800 окупантів та знищили 29 артсистем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу знищили та поранили 800 окупантів, спалили 5 танків та 12 ББМ ворога.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 23.04.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 461 060 (+800) осіб,
  • танків − 7 241 (+5) од,
  • бойових броньованих машин − 13 916 (+12) од,
  • артилерійських систем − 11 765 (+29) од,
  • РСЗВ − 1 046 (+0) од,
  • засобів ППО − 769 (+1) од,
  • літаків − 348 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 407 (+23),
  • крилатих ракет − 2 117 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 15 845 (+33) од,
  • спеціальної техніки − 1 936 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війніРосія
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