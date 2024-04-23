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ВСУ за сутки обезвредили 800 оккупантов и уничтожили 29 артсистем

Ирина БалачукВторник, 23 апреля 2024, 08:01
ВСУ за сутки обезвредили 800 оккупантов и уничтожили 29 артсистем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки уничтожили и ранили 800 оккупантов, сожгли 5 танков и 12 ББМ врага.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 23.04.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава − около 461 060 (+800) человек,
  • танков − 7 241 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин − 13 916 (+12) ед,
  • артиллерийских систем − 11 765 (+29) ед,
  • РСЗО − 1 046 (+0) ед,
  • средств ПВО − 769 (+1) ед,
  • самолетов − 348 (+0) ед,
  • вертолетов − 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 9 407 (+23),
  • крылатых ракет − 2 117 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
  • подводных лодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 15 845 (+33) ед,
  • специальной техники − 1 936 (+2) ед.

Данные уточняются.

Темы: потери в войнеРосcия
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