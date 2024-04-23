В Малайзії зіткнулись два військові вертольоти: загинули 10 осіб
Два вертольоти Королівських морських сил Малайзії зіткнулись під час репетиції параду на честь 90-річчя ВМС, який запланований на травень, − усі 10 членів екіпажу гелікоптерів загинули.
Джерело: Malay Mail
Дослівно видання: "Королівські військово-морські сили Малайзії підтвердили інформацію про інцидент у короткій заяві, зазначивши, що це сталося о 9.32 ранку під час навчань з обльоту поблизу військово-морської бази в Лумуті".
Деталі: Повідомляється, зіткнулися морський оперативний вертоліт AgustaWestland AW139 і його легкий аналог Eurocopter Fennec.
AW139 впав на сходинки стадіону бази в Лумуті, а Fennec − у басейн спортивного комплексу бази.
Усі члени екіпажу загинули на місці.
Наразі КВМС Малайзії формують слідчу групу для визначення причин інциденту.
В соцмережах з’явилися відео, на яких видно, як кілька гелікоптерів пролітали низько над стадіоном, коли раптом один з них зачепив задній гвинт іншого гелікоптера, внаслідок чого обидва почали падати і розбилися.
Dua helikopter dilaporkan berlanggar di ruang udara dan terjatuh di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Lumut, di Lumut, pagi ini. pic.twitter.com/6F3VJaPSlx— Berita Harian (@bharianmy) April 23, 2024