В Малайзії зіткнулись два військові вертольоти: загинули 10 осіб

Два вертольоти Королівських морських сил Малайзії зіткнулись під час репетиції параду на честь 90-річчя ВМС, який запланований на травень, − усі 10 членів екіпажу гелікоптерів загинули.

Джерело: Malay Mail

Дослівно видання: "Королівські військово-морські сили Малайзії підтвердили інформацію про інцидент у короткій заяві, зазначивши, що це сталося о 9.32 ранку під час навчань з обльоту поблизу військово-морської бази в Лумуті".

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Деталі: Повідомляється, зіткнулися морський оперативний вертоліт AgustaWestland AW139 і його легкий аналог Eurocopter Fennec.

AW139 впав на сходинки стадіону бази в Лумуті, а Fennec − у басейн спортивного комплексу бази.

Фото з мережі Х видання Berita Harian

Усі члени екіпажу загинули на місці.

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Наразі КВМС Малайзії формують слідчу групу для визначення причин інциденту.

Фото з мережі Х видання Berita Harian

В соцмережах з’явилися відео, на яких видно, як кілька гелікоптерів пролітали низько над стадіоном, коли раптом один з них зачепив задній гвинт іншого гелікоптера, внаслідок чого обидва почали падати і розбилися.