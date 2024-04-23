Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

В Малайзії зіткнулись два військові вертольоти: загинули 10 осіб

Ірина БалачукВівторок, 23 квітня 2024, 09:26
В Малайзії зіткнулись два військові вертольоти: загинули 10 осіб
ФОТО З МЕРЕЖІ Х ВИДАННЯ BERITA HARIAN

Два вертольоти Королівських морських сил Малайзії зіткнулись під час репетиції параду на честь 90-річчя ВМС, який запланований на травень, − усі 10 членів екіпажу гелікоптерів загинули.   

Джерело: Malay Mail

Дослівно видання: "Королівські військово-морські сили Малайзії підтвердили інформацію про інцидент у короткій заяві, зазначивши, що це сталося о 9.32 ранку під час навчань з обльоту поблизу військово-морської бази в Лумуті".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, зіткнулися морський оперативний вертоліт AgustaWestland AW139 і його легкий аналог Eurocopter Fennec.

AW139 впав на сходинки стадіону бази в Лумуті, а Fennec − у басейн спортивного комплексу бази. 

 
Фото з мережі Х видання Berita Harian 

Усі члени екіпажу загинули на місці.

ВІДЕО ДНЯ

Наразі КВМС Малайзії формують слідчу групу для визначення причин інциденту. 

 
Фото з мережі Х видання Berita Harian 

В соцмережах з’явилися відео, на яких видно, як кілька гелікоптерів пролітали низько над стадіоном, коли раптом один з них зачепив задній гвинт іншого гелікоптера, внаслідок чого обидва почали падати і розбилися.

Теми: Малайзіяавіакатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні

У Росії з 1 листопада почнуть розсилати електронні повістки й обмежать виїзд із країни

Ілон Маск несподівано відвідав Китай і планує зустрітись із чиновниками

фото, відеоІз Тиси витягнули тіла двох чоловіків

У Німеччині зарізали двох українців, підозрюваний – росіянин

Доки Україна чекає допомогу від США, росіяни можуть отримати тактичні переваги – ISW

Усі новини...
Малайзія
Глобальний Південь. Нащо Україні працювати з країнами, які не дають їй зброю
Індійський штам коронавірусу виявили в Малайзії
В Азії фіксують новий штам коронавірусу, який може бути ще заразнішим
Останні новини
19:47
Скелетоніст Гераскевич: Якщо будемо слухати все, що хоче МОК, будемо бачити російських терористів на змаганнях
19:38
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях на ЧЄ зі спортивної гімнастики
19:29
У Німеччині арештували росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
19:21
Ірландія хоче повертати до Британії мігрантів, які втекли через закон про депортацію
19:12
Зеленський: Світова більшість має примусити РФ до миру, цей шлях може початися в червні
18:58
Польща планує з липня знизити ціни на електроенергію для споживачів
18:48
Зеленський: Хочемо зробити безпекову угоду з США найсильнішою з усіх
18:21
Кардіологи пояснили, як підйом сходами впливає на тривалість життя
18:15
Hyundai та KIA підписали угоду про технологію підключених авто з китайським Baidu
18:09
У цирку Запоріжжя діти зірвалися з 3-метрової висоти
Усі новини...
Реклама: