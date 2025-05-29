В Малайзії заборонили ЛГБТК-прайди через "загрозу вірі і моральним цінностям"
Уряд Малайзії виступив проти проведення прайд-заходу, заявивши, що він суперечить Конституції, законам та релігійним цінностям країни. Міністр у справах релігії наказав провести розслідування і заборонити подібні ініціативи, які набули резонансу у соцмережах.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Міністр у складі кабінету прем’єр-міністра Малайзії з питань релігії Мохд Наїм Мохтар у середу, 28 травня, виступив з офіційною заявою, у якій наголосив, що "будь-які спроби нормалізації ЛГБТК-культури в країні суперечать Федеральній конституції, чинним законам і офіційній державній політиці".
Він наказ правоохоронним органам, включаючи поліцію, вжити належних заходів у разі порушення законодавства під час підготовки та проведення заходу під назвою "Прайд-турбота: квір-історії та обізнаність про сексуальне здоров’я"
Міністр наголосив, що навіть "закриті заходи такого формату явно суперечать соціальним нормам і релігійним цінностям, яких дотримується більшість малайзійців".
"Я закликаю всі сторони разом захищати соціальні та моральні структури нашого суспільства від будь-яких елементів, які можуть зашкодити вірі, моралі та гармонії країни", – заявив Наїм.
Влада закликала організаторів негайно припинити всі активності, що порушують закони країни та "моральні стандарти суспільства". Крім того, релігійні органи висловили готовність застосувати жорсткі заходи, зокрема, щодо участі мусульман.
Дослівно: "З моменту приходу до влади прем’єр-міністра Анвара Ібрагіма уряд жорстко придушує культуру гордості, намагаючись заспокоїти мусульманську більшість країни. Зокрема, адміністрація конфіскувала годинники з веселковою тематикою з магазинів Swatch Group AG і раптово скасувала музичний фестиваль після того, як двоє членів гурту поцілувалися на сцені".