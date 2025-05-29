В Малайзії заборонили ЛГБТК-прайди через "загрозу вірі і моральним цінностям"

Уряд Малайзії виступив проти проведення прайд-заходу, заявивши, що він суперечить Конституції, законам та релігійним цінностям країни. Міністр у справах релігії наказав провести розслідування і заборонити подібні ініціативи, які набули резонансу у соцмережах.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Міністр у складі кабінету прем’єр-міністра Малайзії з питань релігії Мохд Наїм Мохтар у середу, 28 травня, виступив з офіційною заявою, у якій наголосив, що "будь-які спроби нормалізації ЛГБТК-культури в країні суперечать Федеральній конституції, чинним законам і офіційній державній політиці".

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Він наказ правоохоронним органам, включаючи поліцію, вжити належних заходів у разі порушення законодавства під час підготовки та проведення заходу під назвою "Прайд-турбота: квір-історії та обізнаність про сексуальне здоров’я"

Міністр наголосив, що навіть "закриті заходи такого формату явно суперечать соціальним нормам і релігійним цінностям, яких дотримується більшість малайзійців".

"Я закликаю всі сторони разом захищати соціальні та моральні структури нашого суспільства від будь-яких елементів, які можуть зашкодити вірі, моралі та гармонії країни", – заявив Наїм.

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Влада закликала організаторів негайно припинити всі активності, що порушують закони країни та "моральні стандарти суспільства". Крім того, релігійні органи висловили готовність застосувати жорсткі заходи, зокрема, щодо участі мусульман.

Дослівно: "З моменту приходу до влади прем’єр-міністра Анвара Ібрагіма уряд жорстко придушує культуру гордості, намагаючись заспокоїти мусульманську більшість країни. Зокрема, адміністрація конфіскувала годинники з веселковою тематикою з магазинів Swatch Group AG і раптово скасувала музичний фестиваль після того, як двоє членів гурту поцілувалися на сцені".