Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Малайзії заборонили ЛГБТК-прайди через "загрозу вірі і моральним цінностям"

Іван Д'яконовЧетвер, 29 травня 2025, 06:05
В Малайзії заборонили ЛГБТК-прайди через загрозу вірі і моральним цінностям
ілюстративне фото: Getty Images

Уряд Малайзії виступив проти проведення прайд-заходу, заявивши, що він суперечить Конституції, законам та релігійним цінностям країни. Міністр у справах релігії наказав провести розслідування і заборонити подібні ініціативи, які набули резонансу у соцмережах.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Міністр у складі кабінету прем’єр-міністра Малайзії з питань релігії Мохд Наїм Мохтар у середу, 28 травня, виступив з офіційною заявою, у якій наголосив, що "будь-які спроби нормалізації ЛГБТК-культури в країні суперечать Федеральній конституції, чинним законам і офіційній державній політиці".

Реклама:

Він наказ правоохоронним органам, включаючи поліцію, вжити належних заходів у разі порушення законодавства під час підготовки та проведення заходу під назвою "Прайд-турбота: квір-історії та обізнаність про сексуальне здоров’я"

Міністр наголосив, що навіть "закриті заходи такого формату явно суперечать соціальним нормам і релігійним цінностям, яких дотримується більшість малайзійців".

"Я закликаю всі сторони разом захищати соціальні та моральні структури нашого суспільства від будь-яких елементів, які можуть зашкодити вірі, моралі та гармонії країни", – заявив Наїм.

РЕКЛАМА:

Влада закликала організаторів негайно припинити всі активності, що порушують закони країни та "моральні стандарти суспільства". Крім того, релігійні органи висловили готовність застосувати жорсткі заходи, зокрема, щодо участі мусульман.

Дослівно: "З моменту приходу до влади прем’єр-міністра Анвара Ібрагіма уряд жорстко придушує культуру гордості, намагаючись заспокоїти мусульманську більшість країни. Зокрема, адміністрація конфіскувала годинники з веселковою тематикою з магазинів Swatch Group AG і раптово скасувала музичний фестиваль після того, як двоє членів гурту поцілувалися на сцені".

ЛГБТМалайзія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Маск йде у відставку, не виконавши обіцянку скоротити державні витрати
Федеральний суд США визнав тарифи Трампа неконституційними та заблокував їх дію
Понад половину захисників "Азовсталі" вже звільнили з російського полону – ГУР
Умєров передав Росії документ щодо позиції України на переговорах та очікує їхній "меморандум"
Politico: Єрмак дає готові рішення Зеленському та прагне визнання
ЄС планує продовжити тимчасовий захист для українців до березня 2027 року
Усі новини...
ЛГБТ
У Києві відбулася сутичка між поліцією та протестувальниками
В Австрії арештували 15 осіб за напади на представників ЛГБТК-спільноти
У Будапешті масові протести через заборону ЛГБТ-прайду
Останні новини
08:48
Рубіо у розмові з Лавровим закликав до добросовісного діалогу РФ з Україною
08:41
Росіяни вдарили КАБами по Верхній Терсі: під завалами люди – ОВА
08:33
текстЧому вбили Портнова: особистий конфлікт, бізнес, росіяни, наркокартель?
08:31
фото Російська дронова атака: на Сумщині загинув чоловік, горіли склади і знищені будинки
08:29
футбол"Челсі" розгромив "Бетіс" та став переможцем Ліги конференцій-2024/25
08:21
На фронті 205 бойових зіткнень: Покровський напрямок окупанти штурмували понад 50 разів
08:15
У Португалії ультраправі вперше в історії отримали друге місце на виборах
07:41
фото Росіяни били по Дніпропетровщині: 3 поранених
07:27
ЗСУ знешкодили ще понад тисячу окупантів за добу
06:55
Маск йде у відставку, не виконавши обіцянку скоротити державні витрати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: