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В Малайзии столкнулись два военных вертолета: погибли 10 человек

Ирина БалачукВторник, 23 апреля 2024, 09:26
В Малайзии столкнулись два военных вертолета: погибли 10 человек
ФОТО ИЗ СЕТИ Х ИЗДАНИЯ BERITA HARIAN

Два вертолета Королевских морских сил Малайзии столкнулись во время репетиции парада в честь 90-летия ВМС, который запланирован на май, − все 10 членов экипажа вертолетов погибли.  

Источник: Malay Mail

Дословно издание: "Королевские военно-морские силы Малайзии подтвердили информацию об инциденте в коротком заявлении, отметив, что это произошло в 9:32 утра во время учений по облету вблизи военно-морской базы в Лумуте".

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Детали: Сообщается, столкнулись морской оперативный вертолет AgustaWestland AW139 и его легкий аналог Eurocopter Fennec. 

AW139 упал на ступеньки стадиона базы в Лумуте, а Fennec − в бассейн спортивного комплекса базы. 

 
ФОТО ИЗ СЕТИ Х ИЗДАНИЯ BERITA HARIAN

Все члены экипажа погибли на месте.

ВИДЕО ДНЯ

Сейчас КВМС Малайзии формируют следственную группу для определения причин инцидента. 

 
ФОТО ИЗ СЕТИ Х ИЗДАНИЯ BERITA HARIAN

В соцсетях появились видео, на которых видно, как несколько вертолетов пролетали низко над стадионом, когда вдруг один из них задел задний винт другого вертолета, в результате чего оба начали падать и разбились.

Темы: Малайзияавиакатастрофы
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