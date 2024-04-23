В Малайзии столкнулись два военных вертолета: погибли 10 человек
Два вертолета Королевских морских сил Малайзии столкнулись во время репетиции парада в честь 90-летия ВМС, который запланирован на май, − все 10 членов экипажа вертолетов погибли.
Источник: Malay Mail
Дословно издание: "Королевские военно-морские силы Малайзии подтвердили информацию об инциденте в коротком заявлении, отметив, что это произошло в 9:32 утра во время учений по облету вблизи военно-морской базы в Лумуте".
Детали: Сообщается, столкнулись морской оперативный вертолет AgustaWestland AW139 и его легкий аналог Eurocopter Fennec.
AW139 упал на ступеньки стадиона базы в Лумуте, а Fennec − в бассейн спортивного комплекса базы.
Все члены экипажа погибли на месте.
Сейчас КВМС Малайзии формируют следственную группу для определения причин инцидента.
В соцсетях появились видео, на которых видно, как несколько вертолетов пролетали низко над стадионом, когда вдруг один из них задел задний винт другого вертолета, в результате чего оба начали падать и разбились.
Dua helikopter dilaporkan berlanggar di ruang udara dan terjatuh di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) Lumut, di Lumut, pagi ini. pic.twitter.com/6F3VJaPSlx— Berita Harian (@bharianmy) April 23, 2024