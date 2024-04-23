Німеччина тисне на США щодо надання Україні ще однієї системи Patriot – ЗМІ

Уряд Німеччини тисне на Сполучені Штати щодо надання Україні принаймні ще одного комплексу Patriot задля посилення протиповітряної оборону країни, Берлін також продовжить здійснювати тиск на європейських союзників.

Джерело: Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За словами співрозмовників агентства, кампанія тиску Берліна на США є частиною скоординованих зусиль, спрямованих на те, щоб змусити партнерів по НАТО і Європейському Союзу посилити допомогу Україні із засобами ППО.

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Як зазначено у публікації, цього тижня Німеччина також продовжить тиснути на європейських союзників, включаючи Францію та Італію, щоб оцінити, що вони можуть надати.

Раніше віцеканцлер Німеччини Роберт Габек назвав "надзвичайно великою кількість безпілотників і ракет", націлених на Україну, і тому засоби ППО є однією з найбільш нагальних потреб поряд з артилерійськими боєприпасами.

"Якби американці могли надіслати нам системи Patriot, це б дуже допомогло", – сказав Габек у понеділок в інтерв'ю радіо Deutschlandfunk.

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