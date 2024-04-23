Германия давит на США относительно предоставления Украине еще одной системы Patriot – СМИ
Правительство Германии давит на Соединенные Штаты о предоставлении Украине по крайней мере еще одного комплекса Patriot для усиления противовоздушной обороны страны, Берлин также продолжит осуществлять давление на европейских союзников.
Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам собеседников агентства, кампания давления Берлина на США является частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и Европейскому Союзу усилить помощь Украине со средствами ПВО.
Как указано в публикации, на этой неделе Германия также продолжит давить на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы оценить, что они могут предоставить.
Ранее вице-канцлер Германии Роберт Габек назвал "чрезвычайно большим количество беспилотников и ракет", нацеленных на Украину, и поэтому средства ПВО являются одной из самых насущных потребностей наряду с артиллерийскими боеприпасами.
"Если бы американцы могли прислать нам системы Patriot, это бы очень помогло", – сказал Хабек в понедельник в интервью радио Deutschlandfunk.
Предистория:
- Министры иностранных дел и обороны Германии в письме к десяткам стран анонсировали глобальную инициативу по поиску дополнительных средств противовоздушной обороны для Украины.
- Кроме того, 13 апреля Германия объявила о срочной передаче Украине одного зенитно-ракетного комплекса Patriot.