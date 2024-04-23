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Германия давит на США относительно предоставления Украине еще одной системы Patriot – СМИ

Ирина Кутелева, Станислав ПогориловВторник, 23 апреля 2024, 10:36
Германия давит на США относительно предоставления Украине еще одной системы Patriot – СМИ
Фото: Getty Images

Правительство Германии давит на Соединенные Штаты о предоставлении Украине по крайней мере еще одного комплекса Patriot для усиления противовоздушной обороны страны, Берлин также продолжит осуществлять давление на европейских союзников.

Источник: Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам собеседников агентства, кампания давления Берлина на США является частью скоординированных усилий, направленных на то, чтобы заставить партнеров по НАТО и Европейскому Союзу усилить помощь Украине со средствами ПВО.

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Как указано в публикации, на этой неделе Германия также продолжит давить на европейских союзников, включая Францию и Италию, чтобы оценить, что они могут предоставить.

Ранее вице-канцлер Германии Роберт Габек назвал "чрезвычайно большим количество беспилотников и ракет", нацеленных на Украину, и поэтому средства ПВО являются одной из самых насущных потребностей наряду с артиллерийскими боеприпасами.

"Если бы американцы могли прислать нам системы Patriot, это бы очень помогло", – сказал Хабек в понедельник в интервью радио Deutschlandfunk.

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Темы: СШАГерманияPatriotпомощь Украине
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