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В результаті російських обстрілів на Донеччині загинули дві людини

Олександр ШумілінВівторок, 23 квітня 2024, 10:43
В результаті російських обстрілів на Донеччині загинули дві людини
Фото: Донецька ОВА

У Покровському районі Донецької області в результаті російських обстрілів загинули дві людини.   

Джерело: голова Донецької ОДА Вадим Філашкін у Telegram

Дослівно: "Покровський район. 1 людина загинула у Красногорівці, ще 1 — у Новоолександрівці Гродівської громади".

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Деталі: Про це Філашкін написав у оперативному зведенні по області станом на ранок 23 квітня.

Також він повідомив, що в результаті обстрілів пошкоджено будинки у Новогродівській, Курахівській, Лиманській і Часовоярській громадах.

"Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 130 людей, у тому числі 19 дітей", - написав Філашкін.

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Теми: Донбасобстріл
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