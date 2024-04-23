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В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека

Александр ШумилинВторник, 23 апреля 2024, 10:43
В результате российских обстрелов в Донецкой области погибли два человека
Фото: Донецкая ОВА

В Покровском районе Донецкой области в результате российских обстрелов погибли два человека.  

Источник: председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин в Telegram

Дословно: "Покровский район. 1 человек погиб в Красногоровке, еще 1 - в Новоалександровке Гродовской громады".

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Детали: Об этом Филашкин написал в оперативной сводке по области по состоянию на утро 23 апреля.

Также он сообщил, что в результате обстрелов повреждены дома в Новогродовской, Кураховской, Лиманской и Часовоярской громадах.

"Всего за сутки россияне 15 раз обстреляли населенные пункты Донетчины. С линии фронта эвакуированы 130 человек, в том числе 19 детей", - написал Филашкин.

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Темы: Донбассобстрел
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