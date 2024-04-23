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Росіяни дещо змінили тактику і запускають по кілька дронів із різною періодичністю – ПС

Альона Мазуренко Вівторок, 23 квітня 2024, 11:43
Росіяни дещо змінили тактику і запускають по кілька дронів із різною періодичністю – ПС
ІЛЮСТРАЦІЯ GETTY IMAGES

Російські окупанти в ніч на 23 квітня застосували відносно нову тактику атаки на Україну – направляли по різних напрямках 1-2 безпілотники з різною періодичністю. 

Джерело: речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Поки ми ще не отримали допомогу від США, ворог намагатиметься інтенсифікувати обстріли різними методами, як сьогодні за допомогою дронів. Ми бачили дещо нову тактику. Ворог намагався направляти по різних напрямках один-два дрони з різною періодичністю, аби максимально зробити незручною боротьбу з ним.

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Ворог намагався розвідувати застосування наших мобільних вогневих груп сил ППО".

Деталі: Щодо застосування КАБів, то ворог найактивніше застосовує їх на прифронтових ділянках фронту. Переважно на півночі і сході.

Речник Повітряних сил додав, що деякі уламки ракет свідчать про те, що їх збирали у 2023 і подекуди у 2024 році, адже там трапляються деталі виготовлені у цих роках.

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Крім того, окупанти активно виробляють КАБи.

Він також відреагував на обстріл телевежі у Харкові. Речник вважає, що ворог таким чином намагається поширити сигнал російської пропаганди і обмежити українське мовлення на Харківщині. Наразі встановлюється тип ракети, якою атакували росіяни.

Теми: Повітряні сили ЗСУШахед
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