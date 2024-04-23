Россияне слегка изменили тактику и запускают по несколько дронов с разной периодичностью – ПС

Российские оккупанты в ночь на 23 апреля применили относительно новую тактику атаки на Украину – направляли по разным направлениям 1-2 беспилотника с разной периодичностью.

Источник: представитель Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона

Прямая речь: "Пока мы еще не получили помощь от США, враг будет пытаться интенсифицировать обстрелы различными методами, как сегодня с помощью дронов. Мы видели несколько новую тактику. Враг пытался направлять по разным направлениям один-два дрона с разной периодичностью, чтобы максимально сделать неудобной борьбу с ним.

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Враг пытался разведывать применение наших мобильных огневых групп сил ПВО".

Детали: По применению КАБов, то враг активно применяет их на прифронтовых участках фронта. Преимущественно на севере и востоке.

Представитель Воздушных сил добавил, что некоторые обломки ракет свидетельствуют о том, что их собирали в 2023 и иногда в 2024 году, ведь там встречаются детали, изготовленные в этих годах.

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Кроме того, оккупанты активно производят КАБы.

Он также отреагировал на обстрел телебашни в Харькове. Спикер считает, что враг таким образом пытается распространить сигнал российской пропаганды и ограничить украинское вещание на Харьковщине. Сейчас устанавливается тип ракеты, которой атаковали россияне.