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Кадиров на тлі повідомлення про важку хворобу показав себе у спортзалі

Станіслав ПогоріловВівторок, 23 квітня 2024, 11:48
Кадиров на тлі повідомлення про важку хворобу показав себе у спортзалі
Рамзан Кадиров, фото: скриншот з відео

Глава Чечні Рамзан Кадиров у відповідь на публікацію російського видання "Новая газета. Европа" про те, що у нього некроз підшлункової, і це не залишає надій на його одужання, вже двічі намагався спростувати повідомлення ЗМІ, оприлюднивши відео з урядового засідання та зі спортивного залу.

Джерело: Кадиров у Telegram, "Агентство", Meduza, "Новая газета.Европа"

Деталі: Зокрема, на відео з наради, опублікованому 22 квітня через кілька годин після виходу розслідування, Кадиров сидить на чолі столу з чиновниками і обговорює участь Чеченської республіки у війні в Україні.

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Аналізуючи відео, видання "Агентство" звернуло увагу на те, що Кадирова показують крупним планом загалом близько 40 секунд, але камера жодного разу не затримується на обличчі глави Чечні надовго. При цьому Кадиров переважно сидить в одній позі.

Відео зі спортзалу з'явилося в акаунті Кадирова у "ВКонтакте" пізно ввечері цього ж дня. "Насичений день завершився тренуваннями і позитивом. Фізичні навантаження не тільки покращують тіло, а й настрій. Вечірні заняття - це чудовий спосіб розслабитися і зарядитися енергією", - ідеться в підписі до посту.

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Поверх запису накладено пісню зі словами "Дай Бог рідний, вічність ти живи".

Що було раніше: Перед цим російське видання "Новая газета. Европа" написало, що глава Чечні Рамзан Кадиров серйозно хворий − у нього некроз підшлункової, що не залишає надій на його одужання. 

Ось уже рік стан здоров'я глави Чечні викликає багато запитань. Той факт, що Кадиров хворий, офіційно заперечується насамперед ним самим і його оточенням. Але є речі, які приховати неможливо, а саме − разючі зміни в зовнішності, поведінці та робочому графіку глави Чечні. Кадиров хворий, а перед Кремлем стоїть серйозна проблема − як найбезболісніше підготуватися в найскладнішому регіоні Росії до зміни влади, яка може відбутися вже найближчим часом", - повідомило видання.

Теми: Кадировздоров'я
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