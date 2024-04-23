Кадыров на фоне сообщения о тяжелой болезни показал себя в спортзале

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ на публикацию российского издания "Новая газета. Европа" о том, что у него некроз поджелудочной, и это не оставляет надежд на его выздоровление, уже дважды пытался опровергнуть сообщения СМИ, обнародовав видео с правительственного заседания и из спортивного зала.

Источник: Кадыров в Telegram, "Агентство", Meduza, "Новая газета.Европа"

Детали: В частности, на видео с совещания, опубликованном 22 апреля через несколько часов после выхода расследования, Кадыров сидит во главе стола с чиновниками и обсуждает участие Чеченской республики в войне в Украине.

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Анализируя видео, издание "Агентство" обратило внимание на то, что Кадырова показывают крупным планом всего около 40 секунд, но камера ни разу не задерживается на лице главы Чечни надолго. При этом Кадыров преимущественно сидит в одной позе.

Видео из спортзала появилось в аккаунте Кадырова во "ВКонтакте" поздно вечером этого же дня. "Насыщенный день завершился тренировками и позитивом. Физические нагрузки не только улучшают тело, но и настроение. Вечерние занятия - это отличный способ расслабиться и зарядиться энергией", - говорится в подписи к посту.

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Поверх записи наложена песня со словами "Дай Бог родной, вечность ты живи".

Что предшествовало: Российское издание "Новая газета. Европа" написало, что глава Чечни Рамзан Кадыров серьезно болен − у него некроз поджелудочной, что не оставляет надежды на его выздоровление.

"Вот уже год состояние здоровья главы Чечни вызывает много вопросов. Тот факт, что Кадыров болен, официально отрицается в первую очередь им самим и его окружением.

Но есть вещи, которые скрыть невозможно, а именно − разительные изменения во внешности, поведении и рабочем графике главы Чечни. Кадыров болен, а перед Кремлем стоит серьезная проблема − как наиболее безболезненно подготовиться в самом непростом регионе России к смене власти, которая может произойти уже в ближайшее время", - сообщдило издание.