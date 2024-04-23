Росіяни скидали вибухівку з дронів: поранили жителя Берислава
Вівторок, 23 квітня 2024, 11:49
Мешканець міста Берислав Херсонської області дістав поранення у результаті скидання росіянами вибухівки з безпілотників.
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Дослівно ОВА: "Російські війська продовжують атакувати Берислав з безпілотників. Сьогодні зранку внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждав 63-річний місцевий житель".
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Деталі: Чоловіка госпіталізували з вибуховою травмою, контузією, пораненням рук та тулуба.