Россияне сбрасывали взрывчатку с дронов: ранили жителя Берислава
Вторник, 23 апреля 2024, 11:49
Житель города Берислав Херсонской области получил ранения в результате сброса россиянами взрывчатки с беспилотников.
Источник: Херсонская ОВА в Telegram
Дословно ОВА: "Российские войска продолжают атаковать Берислав с беспилотников. Сегодня утром в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 63-летний местный житель".
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Детали: Мужчину госпитализировали с взрывной травмой, контузией, ранением рук и туловища.