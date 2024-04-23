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Россияне сбрасывали взрывчатку с дронов: ранили жителя Берислава

Ирина БалачукВторник, 23 апреля 2024, 11:49
Россияне сбрасывали взрывчатку с дронов: ранили жителя Берислава
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Житель города Берислав Херсонской области получил ранения в результате сброса россиянами взрывчатки с беспилотников.

Источник: Херсонская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Российские войска продолжают атаковать Берислав с беспилотников. Сегодня утром в результате сброса взрывчатки с дрона пострадал 63-летний местный житель".

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Детали: Мужчину госпитализировали с взрывной травмой, контузией, ранением рук и туловища.

Темы: Херсонская областьвойна
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