Кулеба підтвердив обмеження консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про призупинення надання консульських послуг громадянам України призовного віку, які перебувають за кордоном, зазначивши, що у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України.

Джерело: Кулеба у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Кулеби: "Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна".

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Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.



Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2024

Деталі: Кулеба зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС, проте у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України.

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Він нагадав, що обов’язок оновлювати свої дані у територіальних центрах комплектування існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію.

"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", – наголосив Дмитро Кулеба.

Він додав, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо подальшого порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах.

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