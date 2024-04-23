Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Кулеба підтвердив обмеження консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловВівторок, 23 квітня 2024, 12:36
Кулеба підтвердив обмеження консульських послуг чоловікам мобілізаційного віку
Дмитро Кулеба, фото: Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив інформацію про призупинення надання консульських послуг громадянам України призовного віку, які перебувають за кордоном, зазначивши, що у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України.

Джерело: Кулеба у соцмережі Х, передає "Європейська правда"

Пряма мова Кулеби: "Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить, а потім приходить і хоче отримати від цієї держави послуги. Так не працює. У нас в країні війна".

Реклама:

Деталі: Кулеба зазначив, що захист прав та інтересів громадян України за кордоном був і залишається пріоритетом МЗС, проте у теперішніх умовах головним пріоритетом є боротьба за виживання України.

ВІДЕО ДНЯ

Він нагадав, що обов’язок оновлювати свої дані у територіальних центрах комплектування існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. 

"Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює і віддає свої життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, – то так це не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обовʼязків перед Батьківщиною. Саме тому я вчора доручив вжити заходів щодо відновлення справделивого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном. Це буде чесно", – наголосив Дмитро Кулеба.

Він додав, що невдовзі МЗС надасть уточнені розʼяснення щодо подальшого порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах. 

Передісторія:

  • 11 квітня Рада ухвалила у другому читанні закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку", він вже підписаний президентом та опублікований. 
  • Раніше голова Військового комітету НАТО Роб Бауер висловився, що вважає додаткову мобілізацію в Україні необхідною.

Теми: Кулеба ДмитромобілізаціяМЗСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Уночі збито 21 з 34 ракет окупантів

ДТЕК: Росія серйозно пошкодила обладнання чотирьох ТЕС, є постраждалі

ISW оцінив можливості України звільнити всю свою територію від окупантів

оновленоРосіяни запускали ракети: було оголошено масштабну повітряну тривогу

Іспанія на "Рамштайні" підтвердила плани відправити Україні ракети до Patriot

відео, оновленоНетверезий голова райдержадміністрації Броварів збив чотирьох людей

Усі новини...
Кулеба Дмитро
Кулеба: Рішення про надання Україні додаткових систем Patriot готуються
Кулеба про схвалення допомоги Україні: Поганий день для Путіна
Кулеба повідомив, що G7 визначила "конкретні кроки" для допомоги Україні у війні з РФ
Останні новини
11:17
Глава МЗС Чехії пояснив Будапешту, чому треба підтримувати Україну
11:00
фотоПівдень Марса заполонили чорні "павуки". Що це за явище
10:58
відеоВибухи на двох НПЗ на Кубані є наслідками полювання дронів СБУ – джерело
10:44
відеоВоїни ГУР знищили російський новітній "Подльот" за 700 мільйонів
10:33
У школах Фінляндії почали відмовлятись від підносів з екологічною метою
10:21
На війні загинув український ексжурналіст
10:06
У Польщі хочуть поговорити з Україною про студентів-українців на тлі обмежень Києва
09:45
Росія вночі атакувала два енергетичні об’єкти на Львівщині, почалися пожежі
09:22
У США заявили про зміну своєї політики до Грузії, якщо ті схвалять закон про "іноагентів"
09:06
У Фінляндії заявили, що витік метану з "Північних потоків" навряд чи матиме вплив на клімат
Усі новини...
Реклама: