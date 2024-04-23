Кулеба подтвердил ограничение консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил информацию о приостановлении предоставления консульских услуг гражданам Украины призывного возраста, которые находятся за рубежом, отметив, что в нынешних условиях главным приоритетом является борьба за выживание Украины.

Источник: Кулеба в соцсети Х, передает "Европейская правда"

Прямая речь Кулебы: "Как это выглядит сейчас: человек призывного возраста выехал за границу, показал своему государству, что вопрос его выживания его не касается, а потом приходит и хочет получить от этого государства услуги. Так не работает. У нас в стране война".

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Захист прав та інтересів громадян України за кордоном завжди був і залишається пріоритетом МЗС. Водночас в умовах повномасштабної російської агресії головним пріоритетом є захист Батьківщини від знищення.



Як це виглядає зараз: чоловік призовного віку виїхав за кордон, показав… — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 23, 2024

Детали: Кулеба отметил, что защита прав и интересов граждан Украины за рубежом была и остается приоритетом МИД, однако в нынешних условиях главным приоритетом является борьба за выживание Украины.

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Он напомнил, что обязанность обновлять свои данные в территориальных центрах комплектования существовала и до принятия нового закона о мобилизации.

"Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, – то так это не работает. Пребывание за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед Родиной. Именно поэтому я вчера поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам мобилизационного возраста в Украине и за рубежом. Это будет честно", – подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения относительно дальнейшего порядка получения консульских услуг для мужчин мобилизационного возраста в зарубежных дипломатических учреждениях.

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